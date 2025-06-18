В Электростали отремонтировали 22 подъезда по губернаторской программе

В городском округе Электросталь продолжается ремонт подъездов по программе губернатора Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». На днях в рамках программы был завершен ремонт подъезда в доме № 15а на улице Мира, сообщает пресс-служба администрации округа.

В подъезде отремонтировали стены, покрасили потолки, заменили плитку на этажах, убрали в короба электропровода. Цвет краски для стен подъезда выбирали сами жители дома. К обновлению подъезда привлекли и преподавателей местной художественной школы, которые нарисовали на стене первого этажа красивый пейзаж.

На данный момент в Электростали по программе губернатора Московской области полностью завершился ремонт в 22 подъездах из 30 запланированных, в 8 оставшихся работы продолжаются.

В рамках ремонта по губернаторской программе в подъездах предусмотрена покраска стен и потолков, укладка новой напольной плитки в тамбуре, установка современного энергосберегающего освещения, замена дверей и обновление входных групп.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.