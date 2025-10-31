сегодня в 19:02

В Электростали объявлен конкурс на строительство новой котельной

В Электростали объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству блочно-модульной котельной в поселке Новые дома городского округа Электросталь, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2027 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по строительству с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Строительство блочно-модульной котельной 8МВт по адресу: г. о. Электросталь, п. Новые дома, 8А (в т. ч. ПИР)». Планируется провести проектно-изыскательские работы и построить котельную производительностью 8 МВт.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Электросталь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.