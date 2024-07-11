В Электростали объявлен конкурс на строительство блочно-модульной котельной

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству блочно-модульной котельной 2,1 МВт в селе Иванисово городского округа Электросталь Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по адресу: г. о. Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба».

«Первым этапом работ будет разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации. Далее выполнение работ по строительству объекта, а также поставка и монтаж оборудования», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Электросталь.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.