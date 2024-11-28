В Электростали многодетным семьям устанавливают пожарные извещатели

В городском округе Электросталь продолжается работа по обеспечению безопасности многодетных семей и установке в их домах автономных пожарных извещателей — специальных приборов, работающих автономно от батарейки и подающих громкий звуковой сигнал при появлении дыма в помещении, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Начальник и заместитель начальника ОНД и ПР по г. о. Электросталь провели подробные инструктажи для родителей по правилам безопасного использования электрических приборов, печей и газовых установок, а также напомнили о важности контроля за детьми.

Кроме того, сотрудники провели отдельные инструктажи для детей на противопожарную тематику, рассказали о технике безопасности, о правилах поведения в быту, а также о первичных действиях в случае возникновения пожара и срабатывания автоматической пожарной сигнализации.

Каждый участник получил памятку с рекомендациями по пожарной безопасности в осенне-зимний период.

Напомнить важные правила взрослым и рассказать о безопасности детям — главная цель подобных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть возможность установки бесплатной системы безопасности от утечек газа для ряда категорий семей.

«Очевидно, что случаи трагические показывают нам, что особое внимание нам нужно уделить социально не защищенной группе граждан. <…> Здесь я предлагаю <…> особенно подумать и обеспечить бесплатную систему безопасности, а именно тот механизм, который в случае утечки перекрывает газ. Вы знаете, что эти счетчики, <…> аппаратура более дорогая, но очень-очень важная», — сказал Воробьев.