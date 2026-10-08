сегодня в 15:19

В Электрогорске проверили готовность коммунальных служб к зиме

Михаил Криворучко во время выездной проверки осмотрел коммунальную технику и встретился с сотрудниками, отвечающими за чистоту и порядок в Электрогорске зимой. Коллективы готовы к работе и сохраняют рабочий темп.

В распоряжении МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» находятся девять единиц техники и 600 тонн пескосоляной смеси. Штат учреждения составляет 32 человека.

МБУ «УК Электрогорск» располагает 13 единицами техники и запасом в 100 тонн соли. В учреждении работают 80 рабочих.

Первоочередной задачей коммунальных служб остается обеспечение комфорта и безопасности жителей в зимний период.

Важно видеть каждое мероприятие по подготовке дорожных и транспортных служб к зимнему периоду в цифровой системе, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Только это позволяет видеть эффективность работы тех служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также эффективность работы техники, которую мы постоянно обновляем и приобретаем», — сказал Воробьев.