В Электрогорске модернизировали ЛЭП для 70 домов

Капитальный ремонт воздушной линии электропередачи провели в начале июня на улице Калинина в Электрогорске Павлово-Посадского округа. Работы повысили надежность электроснабжения 70 частных домов, где проживают более 200 человек, и создали резерв для новых подключений, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Специалисты «Мособлэнерго» отремонтировали линию ВЛ-0,4 кВ, запитанную от трансформаторной подстанции ТП-50. На участке протяженностью 1250 метров неизолированный провод заменили на современный самонесущий изолированный провод. Также энергетики демонтировали и установили 46 железобетонных опор с нанесением диспетчерских наименований и переподключили 30 потребителей частного сектора.

Работы выполнили в рамках программы капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства компании. Проведенные мероприятия снизили риск технологических нарушений и повысили устойчивость электроснабжения в частном секторе.

«Капитальный ремонт воздушной линии в Электрогорске — это вклад в комфорт сотен жителей и десятков частных домовладений на улице Калинина. Замена неизолированного провода на современный самонесущий изолированный и монтаж 46 новых опор не только повышают надежность, но и создают технический резерв для подключения новых потребителей. Мы последовательно модернизируем сети там, где люди живут сегодня, и где будет расти нагрузка завтра», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.