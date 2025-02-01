В Электрогорске будет работать мобильный офис «МосОблЕИРЦ»

Для удобства жителей города Электрогорск Павлово-Посадского городского округа будет работать мобильный офис «МосОблЕИРЦ», сообщает пресс-служба администрации округа.

В офисе можно проконсультироваться со специалистом, получить копию финансово-лицевого счета, получить справку о задолженности либо ее отсутствии, получить дубликат платежного документа, передать показания приборов учета, произвести безналичную оплату жилищно-коммунальных услуг.

Проконсультироваться по вопросам начислений за жилищно-коммунальные услуги можно по телефону контактного центра МосОблЕИРЦ: 8 (499) 444-01-00 ежедневно с 8:00 до 22:00.

Без комиссии оплатить коммунальные счета можно в личном кабинете «МосОблЕИРЦ Онлайн» или через кнопку моментальной оплаты на главной странице сайта расчетного центра.

Мобильный офис будет работать 20 февраля с 10:30 до 14:30 по адресу: Павлово-Посадский городской округ, г. Электрогорск, улица Советская, дом 4.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.