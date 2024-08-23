В Егорьевском округе проверили систему водоотведения

Жители деревни Старое, расположенной в городском округе Егорьевск, обратились в правительство Московской области с жалобой на работу системы водоотведения. Для проверки и решения проблемы на место была направлена оперативная группа подмосковной аварийно-восстановительной службы. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В ходе проверки было установлено, что транспортировка канализационных стоков по участку самотечного коллектора от жилых домов до канализационно-насосной станции (КНС) осуществлялась в штатном режиме, приемный колодец и КНС находились в рабочем состоянии. Излива стоков из приемного колодца на рельеф местности не выявлено.

Тем не менее, на участке проведения аварийных работ был обнаружен провал грунта, из которого при включении насоса происходил излив стоков на рельеф местности. Важно отметить, что загрязнение реки Устынь не было зафиксировано.

7 августа были завершены работы по промывке напорного участка коллектора, транспортирующего стоки от КНС до очистных сооружений. Однако в связи с обнаруженными проблемами, сотрудники МУП КХ «ЕИС» совместно с представителями администрации городского округа готовят проектную и техническую документацию для проведения капитального ремонта канализационных сетей и КНС в деревне Старое.

На основании результатов проверки администрации городского округа Егорьевск было рекомендовано контролировать проведение аварийных работ на напорном участке канализационного коллектора и возобновлению транспортировки стоков от КНС деревни Старое до очистных сооружений поселка Павлова. Также информировать жителей о работах на инженерных сетях и своевременно реагировать на обращения граждан.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.