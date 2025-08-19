В Егорьевске завершается подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду

Подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду обсудили 18 августа на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ключевыми темами стали модернизация теплоснабжения, готовность систем водоснабжения и водоотведения, подготовка многоквартирных домов и повышение эффективности аварийных служб.

На территории муниципального округа Егорьевск подготовка к отопительному периоду близится к завершению. На 78% подготовлены многоквартирные дома, на 80% — котельные, на 77% — центральные тепловые пункты, на 75% — теплосети, на 76% — сети водоснабжения и на 75% — сети водоотведения.

Глава муниципалитета Дмитрий Викулов сообщил, что по тепловым сетям проводятся гидравлические испытания. Работы завершены в отношении 163,9 км тепловых сетей, что составляет 93% от плана.

Глава сообщил и о цифровизации ЖКХ в рамках Единого стандарта для ресурсоснабжающих организаций. По его словам, все 50 котельных округа уже оснащены системами дистанционного контроля температуры и давления; активно ведется установка аналогичных датчиков на 18 центральных тепловых пунктах.

«Цифровизация объектов ЖКХ — это не просто требование времени, это серьезный вклад в повышение надежности и устойчивости всей коммунальной инфраструктуры округа», — отметил Дмитрий Викулов.

Напомним, в рамках модернизации теплового хозяйства в 2025 году запланированы работы на 9 объектах — это капитальный ремонт на 6-ти котельных, капремонт теплосетей в деревне Старое, а также строительство блочно-модельной котельной в п. Шувое и термоблока в деревне Колычево.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.