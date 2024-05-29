В Егорьевске строят котельную для нужд дома-интерната престарелых и инвалидов

Строительная готовность объекта превысила 70%. В настоящее время застройщик ведет пуско-наладку оборудования и благоустраивает прилегающую территорию.

Новая котельная мощностью 4 МВт обеспечит горячей водой и теплом Колычевский психоневрологический интернат, где соцуслуги получают более 950 человек. А также Егорьевский дом-интернат для престарелых и инвалидов, многоквартирный дом и библиотеку. Площадь энергообъекта составляет 174 кв. метров. Завершить строительство планируют в III квартале 2024 года.

Котельную строят в рамках реализации государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.