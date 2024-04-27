В Егорьевске проведут капремонт сетей теплоснабжения

сегодня в 18:44

В подмосковном Егорьевске проведут капремонт тепловых сетей. Работы проводятся в рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», сообщает пресс-служба комитета конкурентной поитики Подмосковья.

Работы финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Егорьевск.

«Объявлен открытый конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в городском округе Егорьевск», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политики Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капремонту по мероприятию: «капитальный ремонт участков тепловых сетей вдоль улицы Октябрьская от ТВ-5 до ТК-3 на ж/д 87 ул. Александра Невского от котельной по адресу: Егорьевск, ул. Парижской Коммуны д. 1б.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, провести комплекс строительно-монтажных работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей общей протяженностью — 466 пог. м.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.