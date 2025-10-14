В Егорьевске после замены плитки установят новые лавочки и урны

На аллее Гагарина в Егорьевске идут работы по замене тротуарной плитки. Капитальный ремонт этого участка запланирован на 2027-й год, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Чтобы сделать прогулки по этой территории более комфортными до начала работ, по обращению жителей здесь решили провести промежуточный ремонт. В проблемных местах обновили покрытие на площади 1100 кв. м.

Глава муниципального округа Егорьевск отметил, что помимо замены плиточного покрытия, в ближайшее время на аллее Гагарина установят малые архитектурные формы: 21 новую скамейку и 20 современных урн.

Помимо этой территории, завершены работы в сквере в 6-м микрорайоне, благоустройство сквера «60 лет Победы», ямочный ремонт участка на улице Набережной. Продолжается укладка плитки на Аллее Героев у Дворца культуры им. Григория Конина — здесь, как и на улице Гагарина, проходит немало митингов и других патриотических мероприятий, в том числе для молодежи Егорьевска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.