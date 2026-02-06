В Егорьевске очищают крыши домов и учреждений от снега и наледи

В Егорьевске коммунальные службы и специализированные организации очищают крыши многоквартирных домов и учреждений от снега и наледи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники жилищно-коммунальных служб Егорьевска продолжают убирать снег и наледь с крыш многоквартирных домов. По данным на 4 февраля, работы завершены на улицах Советской и Октябрьской, а также на спорткомплексе «Мещера». Особое внимание уделили дому №27 по улице Смычки, где специалисты аккуратно удалили крупную ледяную глыбу, чтобы не повредить фасад и газовую трубу. Все работы проводятся с соблюдением мер безопасности для защиты пешеходов.

В образовательных учреждениях округа очистку кровель проводят регулярно. В этом задействованы дворники и рабочие по благоустройству детских садов и школ, которые убирают снег с козырьков и навесов. Для сложных участков привлекают специализированные организации с обученными альпинистами и необходимым оборудованием. В школе №9 такие работы проводились пять раз за зиму, последний — 6 февраля. Специалисты оградили территорию лентой и очистили кровлю и козырьки.

Жителям рекомендуют соблюдать осторожность и не подходить близко к зданиям во время проведения работ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.