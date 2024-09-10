сегодня в 12:44

В Егорьевске объявлен конкурс на капремонт котельной

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту котельной (в части замены дымовой трубы, котла и химводоподготовки) в г. о. Егорьевск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Завершить работы планируется в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение капитального ремонта котельной (в части замены дымовой трубы, котла и химводоподготовки) по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Гражданская, 45а.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Егорьевск.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.