В Егорьевске начались работы по замене теплосетей на улице Антипова

Проведенные гидравлические испытания помогли определить утечки на участке магистральной теплосети на улице Антипова в округе Егорьевск. В этой связи было принято решение о замене трубопровода, сообщает пресс-служба администрации округа.

Здесь уже выполнены подготовительные работы по освобождению тепловой трассы от грунта. Их закончили еще до остановки квартальной котельной, обслуживающей четыре микрорайона города и часть прилегающих к ним улиц. С отключением горячей воды в этих домах приступили к активной фазе работ.

На участке задействовано 2 бригады по 4 человека и 3 единицы техники. Сейчас проводят демонтаж старых труб, которые сразу же вывозят, чтобы не создавать дополнительных неудобств для жителей. Уже на следующий день специалисты приступят к укладке новых, выполненных из современных износостойких материалов.

Работы проходят при четком взаимодействии подрядчика с администрацией городского округа и Егорьевскими инженерными сетями. На месте работ вместе с городским прокурором Алексеем Савельевым побывали начальник Управления ЖКХ Евгения Шальнева и главный инженер Егорьевских теплосетей Владимир Бродин. Они отметили набранный при старте темп работ и пожелали руководителю подрядной организации не сбавлять его до полного выполнения задачи.

Работы предстоят масштабные, но специалисты уверяют, что сделают все, чтобы не сорвать сроков запуска квартальной котельной. Горячая вода в дома 4 микрорайонов города будет запущена в соответствии с установленным графиком. А вот сами работы будут продолжены. В контракте подрядной организации прописаны не только замена теплосетей, но и полное восстановление территории после проведения работ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.