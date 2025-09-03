В Егорьевске капитально ремонтируют здание пожарной части

Под контролем управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья продолжается капитальный ремонт пожарной части в деревне Полбино муниципального округа Егорьевск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для огнеборцев это не просто служебное здание, а второй дом. Поэтому в ходе ремонта уделяется внимание каждому элементу: от фасада до систем жизнеобеспечения. Молодежь и взрослые пожарные уже вскоре получат современное помещение — теплое, безопасное и функциональное.

Обновляются фасад, инженерные коммуникации и внутренние помещения. Старые промерзавшие ворота сменяются на современные тепловые завесы, а полы — на прочное полимерное покрытие. Новая система вентиляции и дымоудаления, а также энергоэффективное освещение создают комфорт и повышают безопасность.

Эксперты стройконтроля следят ход работ — график опережает план. Работы завершены уже более чем на 60%, объект стремительно преображается.

Создание комфортных условий — это вклад не только в обстановку для самих пожарных, но и в безопасность всего округа. С обновленными и оснащенным подразделением легче реагировать на экстренные вызовы.

После завершения часть оснастят новой мебелью и бытовой техникой. Обновленное здание станет образцовым подразделением, полностью отвечающим современным требованиям для выполнения героической работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.