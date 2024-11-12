В Дзержинском проверили качество ремонта подъезда в доме № 6 по улице Зеленая

Депутат Московской областной думы Владимир Жук вместе с муниципальными депутатами осмотрел ремонт в доме № 6 по улице Зеленой в г. о. Дзержинский, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В прошлом году по программе фонда капитального ремонта Московской области в этом доме отремонтировали кровлю, а вот подъезд последний раз обновляли около 10 лет назад.

Как рассказала заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства городской администрации Анна Мишакина, силами управляющей компании в подъезде отремонтировали входную группу, покрасили стены, заменили почтовые ящики и светильники, убрали электрику в короба.

«Важно, что с жителями изначально был согласован объем работ и цветовые решения. Результат хороший. Но для нас главное, что жители довольны», — прокомментировал депутат Мособлдумы Владимир Жук.

По информации управления ЖКХ городской администрации, в этом году в округе планируется отремонтировать 27 подъездов. В настоящее время управляющие компании завершают работы в подъездах 3, 5, 6 дома № 1 по улице Лесной, в домах 6, 8, 12 по улице Зеленой, а также на Бондарева, 23 и Академика Жукова, 20.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.