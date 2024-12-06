В Дзержинском провели очередной мониторинг работ на магистральной теплосети М-5

Глава городского округа Дзержинский Андроник Пак совместно с вице-губернатором Московской области Евгением Хромушиным, представителями правительства Московской области и Люберецкой городской прокуратуры провели мониторинг по выполнению работ по капитальному ремонту участков магистрального теплопровода М-5. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящее время подрядчик ремонтирует участки теплотрассы на территории агрофирмы «Нива» и на улице Академика Жукова, на участке Федерального центра двойных технологий «Союз» работы завершены.

«Подрядчик ремонтирует участки теплотрассы, которые ранее не прошли гидравлические испытания. Специалисты полностью заменили трубопровод на территории ФЦДТ «Союз», завершают работы по благоустройству на улице Академика Жукова. На территории агрофирмы поставили стойки, уложили новые трубы и усиливают сварные швы», — сказал Пак.

Основная тепломагистраль обеспечивает теплоснабжением порядка 38 тыс. жителей, социальные объекты, а также «ФЦДТ «Союз».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.