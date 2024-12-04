В Дзержинском продолжаются работы по капремонту магистральной теплосети М-5

В городском округе Дзержинский продолжают работы по капитальному ремонту участков магистрального теплопровода М-5. В настоящее время подрядчик ремонтирует участки теплотрассы на территории агрофирмы «Нива» и на улице Академика Жукова. На участке Федерального центра двойных технологий «Союз» работы завершены. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На данный момент специалисты полностью заменили трубопровод на территории ФЦДТ «Союз», завершают работы по благоустройству на улице Академика Жукова. На территории агрофирмы поставили стойки, уложили новые трубы и усиливают сварные швы», — сказал заместитель главы города Александр Проворов.

Он также отметил, что подрядчик ремонтирует участки теплотрассы, которые ранее не прошли гидравлические испытания. На данный момент тепло от главной городской магистрали поступает в 180 многоквартирных домов, школы, детские сады и больницы Дзержинского.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.