В Дзержинском Люберец убирают снег 60 дворников и 14 машин

Коммунальные службы Дзержинского в городском округе Люберцы 19 февраля устраняют последствия обильного снегопада, начавшегося минувшей ночью. На улицах и во дворах работают около 60 дворников и 14 единиц техники.

Снег активно вывозят с проезда Пушкина. Два КамАЗа поочередно отправляют на снегосвалку, расположенную в черте города, а погрузчик «Амкодор» непрерывно загружает машины. Благодаря близости площадки техника работает без задержек и делает по несколько рейсов подряд.

Во дворах и на общественных территориях задействованы около 60 дворников. Они очищают тротуары, ступени, входные группы и пешеходные зоны. На главных улицах работают восемь тракторов, комплексная дорожная машина, два погрузчика, ротор и мини-погрузчик. Техника не только убирает снег, но и обрабатывает дороги противогололедными материалами.

Заместитель директора отдела дорожного хозяйства МБУ «Наш дом — Дзержинский» Дмитрий Кренев сообщил, что коммунальные службы делают все возможное, чтобы оперативно вернуть городу привычный облик. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.