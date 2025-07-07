Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 19:03

В двух округах Подмосковья прошли экоуроки для воспитанников детских городских лагерей

В городских лагерях Балашихи и Солнечногорска прошли девять экологических уроков, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Занятия на тему раздельного сбора отходов провела председатель ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова.

Ребята с большим интересом участвовали в мероприятии и получили знания о важности экологической ответственности, а также о конкретных действиях по сохранению окружающей среды.

Просветительский марафон продолжится до середины июля, после чего программа будет расширена на летние лагеря Подмосковья. Так, уроки уже прошли в ряде городских и муниципальных округов региона: Коломна, Сергиев Посад, Клин, Наро-Фоминск, Руза, Истра, Балашиха и Солнечногорск.

Организатор акции отметила, что в сентябре стартует акция «Пластик — ценный ресурс». Ее цель — научить детей и взрослых правильно обращаться с пластиковыми отходами и показать, что пластик может быть полезным материалом для переработки.

Подобные мероприятия помогают формировать у детей правильные экологические привычки и учат их заботиться о планете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.