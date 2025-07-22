В Дубне завершен первый этап работ по реконструкции теплосетей

В этом году в Дубне продолжается реконструкцией теплосетей. Это позволит минимизировать число аварий в зимнее время и повысить качество услуг теплоснабжения в домах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участок на улице 9 Мая стал первым, где в этом году завершились работы. Здесь заменили трубопровод длиной 85 метров. Уже осуществлены врезки в начальную и конечную точку. Подключены социальные объекты, один из которых школа. Сейчас специалисты производят монтаж системы диспетчерского контроля. В ближайшее время приступят к обратной засыпке.

«Всего в этом году заменим два километра трубопровода. Самый протяженный участок на улице Попова — до пересечения с улицей Правды. Там сейчас уже идет демонтаж. Все силы брошены на то, чтобы оперативно выполнить работы и подать горячую воду в дома», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

В этом году идет замена труб диаметром от 200 до 500 миллиметров. Работы выполняют три подрядные организации. Все необходимое оборудование поступит в город в ближайшее время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.

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