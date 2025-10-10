В Дубне завершаются работы по капремонту теплосетей

В Дубне на двух участках теплосетей началась обратная засыпка: это финальные работы по ремонту систем теплоснабжения. Всего в этом году было отремонтировано 5 трасс труб большого диаметра в районе Большой Волги. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Капитальный ремонт тепловых сетей в Дубне завершили до начала отопительного сезона: к этому времени новые трубы были уложены в землю, врезаны в магистрали, специалисты провели контроль качества сварных швов, установили системы оперативного диспетчерского контроля. Сейчас на двух площадках благоустройство выполнено. Еще на одной подходят к завершению. И два участка — в работе. Засыпка идет и у дома 1 на улице Энтузиастов, и вдоль улицы Попова. Чтобы подготовить их подрядчик работал в две смены.

На самой протяженной трассе — вдоль улицы Попова, который растянулся на полтора километра и пересекается с проспектом Боголюбова, работы по засыпке подходят к завершению. Подрядчик отмечает — задача в ближайшее время перейти к асфальтированию. Ее поставил глава Дубны.

«Ежедневно контролируем ход работ по благоустройству участков теплосетей, где в этом году в рамках губернаторской программы проводили ремонт систем теплоснабжения. Задача — в октябре не только провести обратную засыпку, но и восстановить дороги. На следующей неделе основные работы должны быть завершены», — подчеркнул глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.