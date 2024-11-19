В Дубне завершается капитальный ремонт котла

На Большой Волге заменены все полтора километра магистральных труб отопления и горячего водоснабжения, запланированные на этот год. Осталось установить датчики, которые позволят мониторить состояние сетей, не вскрывая их. Весной предстоит финишное благоустройство, сообщает пресс-служба администрации горокруга Дубна.

«В Большеволжской котельной также завершаются капитальные работы по ремонту котла. Обновленное оборудование будет использоваться как для собственных нужд котельной, так и в качестве резерва для обеспечения жителей отоплением и горячей водой», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Депутаты городского Совета контролируют процесс ремонта сетей и оборудования котельной. Они оценивают работы, как грандиозный вклад в будущее.

«Коммунальная инфраструктура в части теплоснабжения должна работать не просто как часы, а иметь огромные резервы, чтобы в случае непредвиденных ситуаций можно было их задействовать. И те работы, которые сейчас заканчиваются — как раз работы по укреплению такой надежности», — отметил депутат Совета депутатов г. о. Дубна, член фракции «Единая Россия» Андрей Тамонов.

В котельной две бригады специалистов работают одновременно. Система труб полностью закончена — все смонтировано и опрессовано, проведены гидравлические испытания. Предстоит установить контролирующее и измерительное оборудование. К началу декабря планируется приступить к пусконаладочным работам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.