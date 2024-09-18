В Дубне заасфальтируют еще две пешеходные зоны

На улице Флерова планируется обновить тротуары. Здесь проходят туристические маршруты, дети ходят на занятия в музыкальную и художественные школы. Глава Дубны Максим Тихомиров принял решение о ремонте, когда встретился с педагогами и учащимися музыкальной школы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Дети к нам обратились — можете нам сделать тротуар? Участок небольшой, но, сказали, очень важный. Мы с командой обещали дороги обязательно сделать», — рассказал Максим Тихомиров.

Сейчас демонтируют старый асфальт. Затем установят бордюры, организуют подушку из песка и гравия на бетонном основании. К концу недели асфальт на тротуарах улицы Флерова будет новый.

Одновременно восстанавливают пешеходную зону еще на одной локации. Площадку перед университетом «Дубна» уже подготовили, работает техника. Здесь скоро состоятся торжества, посвященные 30-летию вуза. К этому моменту должно быть все готово.

По словам специалистов, мелкозернистое покрытие будет долговечно, устойчиво к погодным условиям и простоит несколько десятилетий.

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