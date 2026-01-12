В Дубне за новогодние каникулы вывезли 18 тысяч кубометров снега

Коммунальные службы Дубны за новогодние каникулы вывезли с улиц города 18 тысяч кубометров снега после сильнейшего снегопада, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дубне коммунальные службы работали в усиленном режиме из-за мощного снегопада, который стал самым сильным за последние 146 лет. За праздничные дни с городских улиц вывезли 18 тысяч кубометров снега.

Дорожные и коммунальные службы продолжают круглосуточно очищать дороги, тротуары и дворы. Ежедневно из города вывозят до 2,5 тысячи кубометров снега. В первую очередь расчищают центральные дороги, проезды и остановки общественного транспорта. Во дворах техника обеспечивает проезд к контейнерным площадкам и подъездам.

Накануне первого учебного дня были расчищены территории и подходы к образовательным учреждениям. В частном секторе работают грейдеры, а специалисты Мосавтодора дежурят на мосту через Волгу, обеспечивая его очистку от снега.

В уборке города задействованы более 100 человек и свыше 40 единиц техники, включая сотрудников дорожных служб и управляющих компаний.

«Уборка города от снега продолжается в режиме нон-стоп. Вся коммунальная техника — в работе. Хочу лично выразить благодарность всем, кто сейчас задействован в расчистке городских улиц — сотрудникам коммунальных служб, подрядных организаций и управляющих компаний. Продолжим делать все, чтобы дороги и тротуары были безопасными для передвижения», — подчеркнул глава г.о. Дубна Максим Тихомиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.