В Дубне в рамках проекта «Светлый город» в этом году заменят 500 светильников

Текущие работы ведутся ежедневно. Специалисты ремонтируют светильники, проводят профилактические процедуры. Кроме того, регулярно поступают обращения от жителей. В 2025, как и прежде, в Дубне будут вестись работы по проекту «Светлый город». Планы — есть, подготовка — началась, сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

«Утвердил перечень объектов на этот год. Так, жители часто писали о том, что на улице Володарского плохая видимость на дорогах — в этом году мы заменим здесь больше 200 светильников. Аналогичные работы проведем на других участках улиц наукограда», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Новые опоры будут установлены на участках улиц Правды, Жуковского, Четвертом речном проезде. Светильники заменят на Володарского, Карла Маркса, проезде Энергетиков и других.

По проекту «Светлый город» также в этом году продолжатся работы по модернизации автоматизированной системы управления наружным освещением

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