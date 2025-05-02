В Дубне устраняют последствия майского снегопада

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Сильная метель обрушилась поздно вечером 1 мая на самый северный город Подмосковья — Дубну. В связи с погодными условиями на улицы города сразу вышла снегоуборочная техника, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Три комбинированные машины и четыре трактора МТЗ всю ночь расчищали от снега дороги наукограда.

Параллельно сотрудники МБУ «ЖКУ» занимались вывозом упавших деревьев и веток — с улиц, дворов, территорий детских садов.

С раннего утра работы продолжили новые бригады — они расчищают от снега тротуары и автобусные павильоны

«Бороться с последствиями снегопада в мае не просто, сейчас все силы коммунальных служб направлены на эту работу», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Отменены электропоезда из Дубны — до Дмитрова ходят компенсационные автобусы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.