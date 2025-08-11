В Дубне стартовали работы по программе «Светлый город»

На улице Володарского в Дубне начались работы по замене светильников. Всего смонтируют 200 штук: новых, светодиодных, энергоэффективных. Подрядчик по просьбе городской администрации начал реализацию программы «Светлый город» в Дубне именно с этой улицы. Здесь располагается Дубненская больница, взрослая и детская поликлиники. Кроме того, горожане обращались с просьбой сделать ее светлее: жители писали о том, что на улице Володарского плохая видимость на дорогах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также среди наказов жителей: улица Вернова и Приборостроителей в Дубне.

Всего же в этом году по программе «Светлый город» более 600 светильников поменяют на 16 улицах в Дубне. Из них на 3 улицах также обновят и опоры освещения. Такие работы проведут на улицах Жуковского, Правды, Речном переулке.

«В 2025 году мы продолжим работать над тем, чтобы улицы нашего города становились светлее и безопаснее. Специалисты администрации и подрядчика регулярно мониторят ситуацию с освещением улиц. Спасибо и горожанам за оперативную информацию о работе фонарей», — отметил глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.