В Дубне рабочие завершают монтаж нового парового котла

За установку нового парового котла в Дубне отвечает компания, которая и производит это оборудование. На котельной № 1 за конец лета и начало сентября специалисты уже смонтировали основные элементы — два барабана и экранные трубы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Детали котла продолжают поступать на объект. Задержек нет. Параллельно выполняется сборка электрического оборудования. Новый котел пришел на замену старому, который проработал более 50 лет.

«Мы ждали замены котла давно, благодаря поддержке губернатора в этом году это получилось. Имеющийся котел не только физически устарел, но и морально. Сейчас будет полностью автоматизированный, чтобы исключить человеческий фактор», — пояснил главный инженер компании «Энергия-Тензор» Юрий Прохоров.

К отопительному периоду новый котел должен быть полностью собран и пройти гидравлические испытания.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.