В Дубне проводят работы по проекту «Светлый город»

Первая улица — от ул. Академика Балдина до ЛФВЭ — уже освещена. Сейчас идет подключение второго участка, и до конца недели дорога к СНТ «Мичуринец» также станет светлее.

Сейчас подрядчик ускоряется и в другом микрорайоне Институтской части: на ул. Мещерякова, Инженерной, Вавилова идет подключение.

Начались важные работы на улице Промышленной. За лето здесь сделали тротуар, теперь же будет еще безопаснее. Дальше — освещение улиц 8 Марта и Юркино.

«Все лампы энергосберегающие, проверили — светят ярко в темное время суток. Важно, что когда день станет короче, жителям будет комфортно ходить по этим улицам. Тем более, что освещения здесь давно ждали», — поделился глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.