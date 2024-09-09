В Дубне продолжаются работы по модернизации систем теплоснабжения

Сразу на двух участках магистральных теплосетей в городском округе Дубна идут сварочные работы. Модернизация систем теплоснабжения в районе Большой Волги в Дубне продолжается, сообщает пресс-служба администрации округа.

Всего будет отремонтировано три участка, а это 1,3 км. После завершения работ обязательно проверят качество сварных швов высокоточным методом — применят радиографический контроль.

«Труба питает 22 дома, в которых проживают 10 тыс. жителей. К началу отопительного сезона подрядчик должен завершить работы, отчитаться о выполненных задачах. Сейчас важно держать вопрос на повышенном контроле. Масштабные работы проводятся по решению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева», — поделился в своем Telegram-канале глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.