В Дубне продолжаются работы по кронированию деревьев

С возвращением плюсовых температур в Дубне возобновлены работы по кронированию деревьев. Специалисты лесо-паркового и садово-паркового хозяйства (подразделения МБУ «ЖКУ») планомерно проводят эти работы с осени 2024 года, и уже успели обработать ряд центральных улиц и дворов наукограда. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На данный момент работы уже проведены на ул. Строителей, проспекте Боголюбова, ул. Макаренко, ул. Октябрьская, ул. Центральная, а также во дворах жилых домов на правом и левом берегу наукограда. Особое внимание уделили растениям на прилегающих к школам и детским садам территориях.

В понедельник специалисты трудятся на территории недавно открывшегося после капитального ремонта центра дополнительного образования «Дружба».

В 1-2 дней произведут обрезку и кронирование деревьев, а также вырубку самосевной сорной поросли на территории, прилегающей к средней общеобразовательной школе № 2 на ул. Школьная.

Кронирование — это важная процедура, которая способствует улучшению здоровья деревьев, формированию их правильной кроны и предотвращению заболеваний.

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