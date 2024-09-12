В Дубне продолжается ремонт подъездов

В Дубне идет реновация подъездов сразу по нескольким адресам. Комплекс технических мероприятий будет включать в себя реконструкцию инженерный сетей, входных групп и внутренних подъездных помещений, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Напомню, в этом году отремонтируем больше 40 подъездов по программе софинансирования: 50% работ оплачиваются за счет местного бюджета, 50% — за счет строки «Содержание и ремонт» многоквартирного дома. Всего на эти цели в администрации выделили 21 миллион рублей. Большинство подъездов будут сданы до конца сентября. В части домов финишные работы пройдут еще и в октябре», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.