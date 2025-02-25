В Дубне почистят от смета все парковочные карманы до конца недели

Парковочные карманы в Дубне планируется почистить от смета до конца текущей недели. В этом сезоне уборка началась раньше обычного, сообщает пресс-служба администрации округа.

Две бригады работают ежедневно, еще две к ним присоединяются по мере возможности. 20 человек и 4 единицы техники — погрузчики, тракторы — убирают смет, который остался от посыпки дорог пескосоляной смесью.

Отсутствие снега в городе позволило приступить к весенней чистке неделю назад. Уже видны результаты. Парковочные карманы вычищены на всех центральных улицах. Полностью убран смет на Володарского, Макаренко, Московской. В первую очередь работы ведутся на дорогах, по которым проходят маршруты общественного транспорта и там, где большой поток машин.

Коммунальщики щетками, лопатами выгребают песок с обочин дорог — освобождают город от накопившейся за зиму грязи.

«Запланировано до конца текущей недели вычистить все парковочные карманы и продолжить уборку прибордюрной части», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.