В Дубне планируют заменить трубы на 5 участках сетей в 2025 году

В прошлом году на улице Энтузиастов в Дубне заменили около 2 км труб большого диаметра. Работы такого масштаба проводятся в округе впервые за долгие годы. Испытания сварных швов проведены, все результаты — получены. Теперь стыки закрывают специальными муфтами — уже установлено более 30 штук. Сеть уже под давлением и без нареканий проработала в морозы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Испытания сварных швов завершились, протоколы готовы. Это был важный этап. Теперь мы готовы двигаться дальше. Первая бригада — уже на месте, вторая и третья выдвигаются, чтобы завершить работы по установке муфт на стыках труб. Эту задачу выполняет специализированная компания, у которой есть все необходимые сертификаты и допуски. В первую очередь бригады вышли на критический участок, там, где каждый день ходят жители», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

После того, как теплосети рядом с людными местами будут закрыты, работы переместятся на участок вдоль леса. Параллельно бригады будут трудиться в тепловых камерах и восстанавливать кровли центральных тепловых пунктов.

В планах также реконструкция части труб на улице Вернова. Летом этого года заменят пять участков сетей, в том числе на улице Попова, проспекте Боголюбова. Главная задача — не допустить аварий зимой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.