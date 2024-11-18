В Дубне планируется капремонт участка тепловых сетей

В Дубне планируют провести капремонт участка тепловых сетей. Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Дубна. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловых сетей в городском округе Дубна Московской области», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, п. Новосиньково (от ТК-5 до ТК-7) (в т. ч. ПИР)». Длина участка теплосети в подземном исполнении протяженностью ориентировочно 250 м.

Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.