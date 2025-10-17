В Дубне объявлен конкурс на капремонт участка тепловых сетей

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участков местных трубопроводов горячей воды в городском округе Дубна, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: „Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область, г. о. Дубна, ул. Вернова д. 5 (ТК601-ТК602А) (в т. ч. ПИР)“». Планируется в рамках проведения закупки, капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 283 м. п.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Дубна.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.