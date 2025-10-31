В Дубне объявлен конкурс на капитальный ремонт котельной

Объявлен конкурс в электронной форме на первый этап выполнения работ по капитальному ремонту котельной № 1 в городском округе Дубна, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта теплоснабжения и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта, по мероприятию: «Капитальный ремонт котельной № 1, этап 1 (в части замены оборудования) по адресу: Московская область, г. о. Дубна, ул. Промышленная, д. 6 (в т. ч. ПИР)». Планируется в рамках проведения закупки провести проектно-изыскательские работы и капремонт котельной производительностью до 230 МВт.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Дубна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.