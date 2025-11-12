В Дубне начали асфальтировать участки, где завершена модернизация теплосетей

Во дворах на улице Попова и на пересечении с проспектом Боголюбова в Дубне укладывают асфальт в тех местах, где прошла обратная засыпка после замены теплосетей. В 2025 году в рамках программы модернизации уложили 2,5 км современных труб — там, где их не меняли на протяжении 50 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Как и обещали, подрядчик приступил к асфальтированию тротуаров, парковок и дорог на участках, где в этом году провели модернизацию теплосетей. Уже выполнен большой объем работ — заасфальтированы парковки у дома 7 на ул. Попова и на пересечении проспекта Боголюбова-улицы Попова. В ближайшее время второй этап по модернизации теплосетей полностью завершим и начнем готовиться к финальному, третьему. Планируем эти работы начать уже в мае 2026 года», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, лично проверивший ход работ.

После того, как асфальт уложат, подрядчик вывезет с объектов оставшийся строительный мусор. Затем на участки подвезут чернозем и высадят саженцы.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.