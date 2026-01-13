В Дубне две автовышки очищают крыши от наледи и сосулек

Специалисты муниципальной управляющей компании «ЖКУ» в Дубне ежедневно очищают крыши многоквартирных домов от наледи и сосулек с помощью двух автовышек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С начала снегопадов сотрудники муниципальной управляющей компании «ЖКУ» приступили к обработке крыш от наледи. В настоящее время работы ведутся на улицах Орджоникидзе, Карла Маркса, Володарского и Векслера. На следующий день специалисты планируют очистку домов на улицах Курчатова и Сахарова.

Под управлением МБУ «ЖКУ» находится 186 многоквартирных домов, что составляет более половины жилого фонда города. Все новые многоэтажки проходят обследование, при необходимости их включают в очередь на капитальный ремонт. В 2025 году кровли отремонтировали в 18 домах, что позволило устранить проблему наледи. Сейчас в работе находятся 25 домов, недавно перешедших в муниципальную компанию.

Директор управляющей компании Николай Тимошенко пояснил, что в этих домах выявлены проблемы с теплоизоляцией кровель, что приводит к образованию наледи. Специалисты ежедневно обходят объекты, фиксируют прирост сосулек, и при превышении длины 20 см оперативно направляют рабочую группу для очистки.

Для борьбы с наледью задействованы шесть кровельщиков и две автовышки. Работы включают очистку кровли от снега и сбивание сосулек. Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что специалисты МБУ «Чистый город» ежедневно убирают дороги, тротуары и дворы, а обращения жителей в социальных сетях оперативно отрабатываются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.