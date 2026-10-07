В Домодедово закупили более 100 единиц техники для уборки снега

Коммунальные и дорожные службы Домодедово готовятся к зимнему сезону. В 2026 году для уборки снега закупили более 100 дополнительных единиц спецтехники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Домодедово Евгения Хрусталева проверила готовность «Комбината благоустройства» к снегопадам. Она осмотрела спецтехнику, запасы противогололедных материалов и запчастей, обсудила с руководством зимнее содержание территорий.

В этом году предприятие расширяет зону ответственности и переходит к содержанию дорог и общественных пространств своими силами. Оно будет обслуживать микрорайоны Центральный, Северный, Западный, Южный и Востряково.

Уже поступили 11 автомобилей «Газель», девять самосвалов и три комбинированные дорожные машины. Ожидается поставка еще 74 единиц техники, включая мини-погрузчики, грейдеры, тракторную и гусеничную технику. Для хранения и ремонта строят новый ангар.

«В снегопады службы могли оперативно выходить на уборку и не зависеть от привлечения дополнительных ресурсов. Поэтому усиливаем собственный парк техники, формируем необходимые запасы материалов и расширяем штат. К зиме должны быть готовы и техника, и люди, и вся система контроля», — отметила Евгения Хрусталева.

«Комбинат благоустройства» увеличивает штат и приглашает подсобных и дорожных рабочих. Адрес отдела кадров: микрорайон Северный, улица Ломоносова, дом 1. Телефон: +7 (496) 792-49-29, добавочные 205 и 295.

После опыта прошлой зимы управляющие компании увеличили количество работников и техники, объемы малой механизации и запасы песко-соляной смеси. Их готовности уделяют отдельное внимание, а работу зимой будут контролировать на муниципальном и региональном уровнях.

Во время снегопадов центр содержания территорий будет формировать задания с учетом погоды и проверять их выполнение каждые три часа. Это позволит оперативно корректировать количество техники и сотрудников на уборке.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что особенность обновления группировки снегоуборочной техники в этом году — усиление ее роторами.

«Каждый год мы целенаправленно ведем обновление дорожной техники, как тяжелой, так и легкой. В этом году, наверное, особенность заключается в том, вы знаете это прекрасно, что мы достаточно усилили группировку роторами», — сказал Воробьев.