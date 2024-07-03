В Домодедово проходит масштабная подготовка котельных перед отопительным сезона

В городском округе Домодедово всего 82 котельные — все они, и муниципальные, и частные, и ведомственные, должны быть полностью исправны для бесперебойной подачи тепла и горячей воды во все 1,1 тыс многоквартирных домов округа.



В прошлом году начата реконструкция 4 котельных: «Константиново», «Ледово», «Поиск», «Орел». Работы завершатся в этом году. Также в 2024 планируется капитально отремонтировать котельную «Бригадная» и тепловые сети в военной части Ильинское. На остальных котельных проводятся текущие работы по подготовке к осенне-зимнему периоду.



Чтобы иметь реальную картину по состоянию котельных глава Домодедово Евгения Хрусталева и её заместители инспектирует все объекты.



Проходит ревизия насосного и газового оборудования, запорной арматуры, опрессовка и промывка котлов и другое.

«Важная часть работы — проведение гидравлических испытаний на сетях, в том числе на внутридомовых. При проведении ремонтных работ и испытаний специалисты учитывают проблемные места, выявленные по опыту предыдущих лет», — сказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.