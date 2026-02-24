сегодня в 21:45

В Домодедове убирают снег и готовят ремонт 12 дворов

Коммунальные службы Домодедовского округа продолжают уборку снега и готовят к ремонту дворовые территории. Вопросы содержания дорог, модернизации освещения и предстоящих работ обсудили на оперативном совещании у главы округа Евгении Хрусталевой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дорожные и коммунальные службы продолжают очистку и вывоз снега. Из-за продолжающегося снегопада работы ведутся в усиленном режиме и продлятся до полной ликвидации последствий непогоды. Ежедневно на дорогах округа задействовано в среднем около 96 единиц техники.

За неделю специалисты очистили более 2,5 тыс. км дорог, обработали противогололедными материалами порядка 615 км и вывезли 22,5 тыс. кубометров снега.

В рамках программы «Светлый город» начато досрочное оформление технологического присоединения новых энергопринимающих устройств. Это позволит оперативно подключать линии сразу после монтажа и избежать задержек, на которые обращают внимание жители. Сформирован адресный перечень для установки 64 шкафов управления освещением, работы пройдут на сельских территориях.

Также объявлен отбор подрядчика для ремонта 12 дворов. Заключить контракт планируется до 24 марта, после установления благоприятной погоды специалисты приступят к работам. По еще девяти дворам готовится документация для согласования.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.