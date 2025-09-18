В Домодедове стартовали пробные топки на котельных

С 15 сентября в городском округе Домодедово начались пробные топки, призванные проверить готовность коммунальных систем к отопительному сезону. Глава округа Евгения Хрусталева и председатель совета депутатов Леонид Ковалевский присутствовали при первом запуске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники теплосети объяснили работу диспетчеров и котельной, а представители управляющих компаний доложили главе округа о ходе запуска тепла в многоквартирные дома. Один из управляющих подчеркнул: «Мы делаем пробные топки, у нас практически все дома ручные, оборудованы ИТП, все они заполнены. Останется только дождаться наличие теплоносителя и запустить циркуляционные насосы».

Первый запуск прошел без проблем, проверки будут продолжаться в течение трех дней. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность пробных топок как ключевого этапа подготовки к отопительному сезону.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.