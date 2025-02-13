В Домодедове рассказали о проделанной работе за 2024 год в Колычевском АО

В Домодедове провели отчет и выездной прием жителей сотрудниками администрации в микрорайоне Белые Столбы, передает пресс-служба администрации городского округа.

Начальник территориального отдела Денис Касаткин доложил о проделанной работе в 2024 году, в том числе в рамках народной программы партии «Единая Россия».

За 2024 год в Колычевском административном округе выполнены устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения по части адресов в 5 населенных пунктах: д. Истомиха, д. Тупицино, д. Куприяниха, д. Шишкино, д. Лукино. Также провели реконструкцию водопроводной сети в д. Чурилково от д. 10 до д. 7, а также был сделан капитальный ремонт водопроводной сети на артезианских скважинах № 97, 98, 99, вд. Чурилково. В 2024 году по программе социальной газификации подведено газопроводов к 73 домовладениям, осуществлено пусков газа — в 94 жилых дома. И ещё осуществили ремонт отрезков дорог в 5 населенных пунктов: деревни Купряниха, Лукино, Чурилково, Красино, Яковлевское.

После отчета сотрудники администрации провели приём жителей. Поступило 75 обращений. Обращения касались ЖКХ, дорожного и транспортного хозяйства, освещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.