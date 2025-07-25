В Домодедове рассказали о подготовке домов к зиме

В администрации Домодедово прошёл очередной еженедельный штаб по вопросам ЖКХ под руководством главы округа Евгении Хрусталевой, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В обсуждении приняли участие управляющие компании, профильные службы и начальники территориальных отделов. Главной целью таких встреч остаётся оперативное решение актуальных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

На штабе обсудили подготовку к новому осенне-зимнему периоду. Идёт проверка паспортов готовности домов к отопительному сезону. Контроль идёт строгий — в том числе со стороны Минчистоты Подмосковья.

Глава Домодедово обратила внимание управляющих компаний и Комбината благоустройства на недостатки — где-то не хватает песка, где-то нужно обновить покрытие или покрасить игровые элементы. Все замечания взяты в работу.

По части адресов в округе сохраняется проблема запаркованности контейнерных площадок — спецтехника не может проехать к контейнерам. По словам представителей администрации, так, где нужно, они меняют схему движения, ставят знаки, камеры «Безопасный регион», устанавливают полусферы.

«Просьба к жителям: не оставляйте автомобили вблизи контейнерных площадок. Это мешает вывозу мусора и ставит под угрозу чистоту двора. Благодаря камерам и обращению в „Народного инспектора“ уже вынесены десятки постановлений — и суммы там внушительные — штраф для граждан от 3 000 до 5 000 рублей», — отметила глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.