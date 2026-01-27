В Домодедове расчищают и расширяют дороги после снегопада

В связи с мощным снегопадом дорожные службы Домодедова в ночь продолжили расширять дороги, где по обочинам скопилось много снега. С трех часов ночи вышла новая смена, дороги убирают согласно приоритетам, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сначала расчищают опасные участки — мосты, крутые спуски и подъемы, участки с ограниченной видимостью, а также подъезды к контейнерным площадкам, дороги с высокой интенсивностью движения и автобусные маршруты, городские дороги, дороги в населенных пунктах и подъезды к СНТ, сельские дороги.

Службы и техника вышли на расчистку общественных пространств и дворов с четырех часов утра. Работа также ведется по приоритетам.

Снег во дворах и на общественных пространствах расчищают в следующем порядке: входные группы подъездов и лестницы, затем прокладываются пешеходные пути к остановкам общественного транспорта, социальным объектам и магазинам. Во внутриквартальные проезды заходит тяжелая техника, чтобы обеспечить проезд личного транспорта и машин экстренных служб. Детские и спортивные площадки, парковки чистятся в последнюю очередь.

Службы работают в усиленном режиме, обеспечивается 100% выход рабочих и техники, а также подключаются дополнительные ресурсы. В уборке задействованы более 200 единиц техники и более 500 человек.

Водителям в период непогоды посоветовали быть предельно осторожными при движении: соблюдать скоростной режим, дистанцию, правила перестроения в полосах и проезда пешеходных переходов. По возможности нужно отказаться от поездок на личном транспорте. Пешеходам тоже следует быть внимательными при переходе проезжей части. Рекомендуется обозначить свое присутствие на дороге, используя световозвращающие элементы.

По прогнозам синоптиков, с 27 января и до четверга в Московском регионе ожидаются обильные осадки, местами метель. Порывы ветра будут достигать 15 м/с. Возможны гололедица и снежные заносы на дорогах. Высота снежного покрова местами может быть до 50 см.

Накануне глава округа Евгения Хрусталева собрала внеплановый штаб с участием профильных служб, представителей подрядных и ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний. Обсудили готовность к предстоящим работам, сроки уборки, оперативное взаимодействие.

При возникновении ЧС или ДТП можно обратиться по номеру 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.