В Домодедове продолжается ремонт подъездов в рамках программы губернатора

В 2025 году в рамках губернаторской программы «Мой подъезд» в Домодедово предусмотрено обновление 11 подъездов. Некоторые из них уже завершены, а другие находятся в процессе ремонта. Прошлогодний опыт работы в домах на улице Лунной показал, что жители довольны проведенными преобразованиями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе работ осуществляется замена дверей, обновление керамической плитки в тамбурах и установка современных энергосберегающих светильников. Жители уже завершенных подъездов выражают свою радость от обновлений.

Новые подъезды получили пластиковые усиленные двери, напольную плитку, а стены облицованы керамогранитом, что значительно упрощает уход. Также обновлены потолки и установлены дополнительные камеры видеонаблюдения.

«Сейчас в работе находятся три подъезда. Данные подъезды будут введены в эксплуатацию 7 июля. Каждый подъезд занимает в среднем три недели», — сообщил Валерий Еникеев.

Ремонтные работы продолжаются, и жители уже с нетерпением ждут завершения. По словам Жирайра Мовсисяна, «ребята молодцы — исправляют. Красиво все будет».

Уже сейчас формируется список подъездов для включения в губернаторскую программу на следующий год. Жители могут надеяться на дальнейшие улучшения в своих домах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.