В Домодедове обустроили цветник

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В микрорайоне Западный городского округа Домодедово комбинат благоустройства и озеленения «Зеленстройсервис» обновил цветник. В рамках осенних озеленительных работ возле дома № 1 на улице Текстильщиков сотрудники комбината перекопали городскую клумбу, затем завезли плодородный слой земли, который сразу разровняли и уплотнили, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Вскоре здесь высадим раннецветущие растения: виолы, тюльпаны и нарциссы. Эти цветы малотребовательны к почвам, влажности и перепадам температур», — рассказал бригадир «Зеленстройсервис» Алим Курбанов.

Также сотрудники комбината произвели реконструкцию ограждения цветника. Демонтировали устаревший бетонный бордюр и установили новый. Он служит ограничителем, который не позволяет растениям, высаженным на клумбе, разрастаться за ее пределы и придает насаждениям аккуратный и ухоженный вид.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения и мест примыканий к дорогам мы покрасим бордюрный камень обновленной клумбы», — пояснил Алим Курбанов.

Работы по благоустройству проводят в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

Благоустройство провела бригада «Зелестройсервиса» из 10 человек с использованием двух единиц спецтехники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.